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هجوم الفدية يضرب أكثر من 1000 شركة أمريكية وعالمية
الرئيس الأمريكي بايدن أمر بالتحقيق

هجوم الفدية يضرب أكثر من 1000 شركة أمريكية وعالمية

2021/07/05
الساعة 1:09 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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هجوم الفدية يضرب أكثر من 1000 شركة أمريكية وعالمية
المواطن - متابعة

ضرب هجوم إلكتروني واسع النطاق آلاف الشركات الأمريكية والعالمية، حيث استهدف الهجوم شركة “كاسيا” الأمريكية وبعدها أكثر من ألف من عملائها.

إغلاق متاجر: 

وأشارت قناة “الغد”، في تقرير مصور لها، إلى أن منفذي الهجوم طالبوا بفدية؛ًً ما تسبب في إغلاق شركات ومتاجر عملاقة داخل وخارجها.

الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بالتحقيق في الهجوم، مشيرًا إلى عدم تأكده إن كانت روسيا تقف وراءه، كما أن حجم الخسائر الفعلية للهجوم لم يتم تقديرها بعد.

برنامج الفدية: 

ويستغل برنامج الفديًًًة يستغل الثغرات الأمنية لدى الشركات ويقوم بتشفير أنظمة الكمبيوتر ويطلب فدية لإعادة تشغيلها.

وأكدت الوكالة الأمرًًيكية للأمن الإلكتروني أنها تراقب الأوضاع عن كثب وتنسق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، مع حملات توعية لضحايا محتملين.


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