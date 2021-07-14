هدف يعدد مزايا خدمة الإرشاد المهني عن بُعد

المواطن - الرياض

سلط صندوق تنمية الموارد البشرية هدف الضوء على مزايا خدمة الإرشاد المهني عن بُعد والتي تساعد على معرفة مهارات سوق العمل ومتطلباته المستقبلية.

تطوير:

وأوضح الصندوق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن خدمة الإرشاد المهني توفر جلسات تطوير لكل شرائح المستفيدين (طلاب المدارس، طلاب الجامعات، الباحثين عن عمل، والموظفين).

رفع مستوى المعرفة:

وكذلك تساعد الخدمة على رفع مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية للمستفيدين وربطها بجميع التخصصات والمهن ومساراتها واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في الإرشاد المهني لشرائح المستفيدين.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا.

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