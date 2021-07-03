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هذا حجم التبرعات المقدمة عبر منصة إحسان
إيصال المبالغ للمستحقين في أقل من 10 أيام

هذا حجم التبرعات المقدمة عبر منصة إحسان

2021/07/03
الساعة 11:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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هذا حجم التبرعات المقدمة عبر منصة إحسان
المواطن - الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، عبدالعزيز الحمادي، عن حجم التبرعات بالمنصة، حيث بلغ 840 مليون ريال، أغلبها من قطاع الأفراد.

رصد الحالات: 

وأضاف الحمادي خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، أنه تم إيصال المبالغ للمستحقين في أقل من 10 أيام من وصول المبلغ، مشيرًا إلى أن المنصة تقوم برصد الحالات بشكل مفصل من أجل التحقق من مدى احتياج هذه الحالة واستحقاقها.

2 مليون مستفيد: 

وبالنسبة إلى أعداد المستفيدين، أوضح الحمادي أن عددهم بلغ 2 مليون مستفيد في جميع أنحاء المملكة.

 

 


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