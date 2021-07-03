هذا حجم التبرعات المقدمة عبر منصة إحسان

المواطن - الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، عبدالعزيز الحمادي، عن حجم التبرعات بالمنصة، حيث بلغ 840 مليون ريال، أغلبها من قطاع الأفراد.

فيديو | أكثر من 840 مليون ريال حجم التبرعات عبر #منصة_إحسان.. والرئيس التنفيذي: أكثر من 11 مليون عملية تبرع تمت خلال فترة وجيزة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/44AgVl1j1K — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 3, 2021

رصد الحالات:

وأضاف الحمادي خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، أنه تم إيصال المبالغ للمستحقين في أقل من 10 أيام من وصول المبلغ، مشيرًا إلى أن المنصة تقوم برصد الحالات بشكل مفصل من أجل التحقق من مدى احتياج هذه الحالة واستحقاقها.

2 مليون مستفيد:

وبالنسبة إلى أعداد المستفيدين، أوضح الحمادي أن عددهم بلغ 2 مليون مستفيد في جميع أنحاء المملكة.

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