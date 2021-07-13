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هذه المصليات والجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى بتبوك
تقام بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة

هذه المصليات والجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى بتبوك

2021/07/13
الساعة 9:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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هذه المصليات والجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى بتبوك تبوك
المواطن - تبوك

نشرت إمارة منطقة تبوك انفوجرافيك يبين المصليات والجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك بالمنطقة.

وأصدر وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، توجيهًا بالتوسّع في أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى لعام 1442هـ، في مصليات الأعياد والجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتًا بعموم مناطق المملكة.

موعد صلاة عيد الأضحى:

ويكون وقت إقامة صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

أماكن المساجد والمصليات في تبوك: 

وفيما يلي المصليات والجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك، بحسب حساب الإمارة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء.

هذه المصليات والجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى بتبوك - المواطن

هذه المصليات والجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى بتبوك - المواطن

هذه المصليات والجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى بتبوك - المواطن

هذه المصليات والجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى بتبوك - المواطن

هذه المصليات والجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى بتبوك - المواطن

هذه المصليات والجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى بتبوك - المواطن

 

 

 


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