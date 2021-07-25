هذه حالة أجواء المصايف ودرجات الحرارة اليوم في السعودية

المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن حالة أجواء المصايف في المملكة العربية السعودية بالدرجة المئوية.

ونشر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بيانًا بدرجات الحرارة العظمى بأجواء المصايف لهذا اليوم؛ حيث سجلت السودة أقل درجة حرارة، فيما حلت الطائف في مرتبة الأشد حرارة.

درجات الحرارة:

وسجلت السودة 22 درجة مئوية والنماص 25 درجة، بينما وصلت درجة الحرارة في كل من بللحمر وتنومة 27 درجة، وسجلت كل من بللسمر والهدا والشفا درجة حرارة 28 درجة مئوية، فيما بلغت درجة حرارة الطقس في الباحة وبلجرشي 29 درجة، وسجلت أبها 30 درجة مئوية، ووصلت الحرارة في الطائف إلى 33 درجة مئوية.

وفي هذا الإطار، أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن 7 مدن في المملكة سجلت الأعلى حرارة اليوم.

النعيرية وحفر الباطن:

وقال مركز الأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم: إن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم، هي النعيرية (محطة أوتوماتيكية) 46.9 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن القيصومة وحفر الباطن سجلتا 48 درجة.

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