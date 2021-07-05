هزاع عسيري فيحاويًا حتى 2023

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي عن تعاقده رسميًا مع هزاع عسيري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

هزاع عسيري ينضم إلى الفيحاء

ونشر حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب هزاع عسيري بعد التوقيع لمدة موسمين حتى عام 2023، في صفقة انتقال حر قادمًا من فريق نجران.

وسبق أن لعب هزاع عسيري صاحب الـ25 عامًا في صفوف أبها وأُحد، قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران منتصف عام 2020، ويأمل في بدء مسيرة مميزة مع الفيحاء في الموسم الجديد.

ومن جانبه، أعرب عسيري عن شكره لإدارة نادي الفيحاء على منحه الثقة لارتداء شعار الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا حرصه على أن يُقدم مع زملائه في الفريق المستويات التي ترضي الإدارة والجمهور الفيحاوي.

الفيحاء إلى دوري المحترفين

ويأمل مجلس الإدارة في الاستعداد جيدًا، خاصة بعدما نجح الفريق البرتقالي في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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