هكذا تحمي عينيك من الضوء الأزرق

المواطن- محمد داوود- جدة

كشف استشاري طب وجراحة العيون الدكتور سالم سعيد لـ” المواطن “، أن الضوء الأزرق الذي نتعرض له لساعات طويلة من اليوم من خلال الهواتف الذكية أو التلفزيون له تأثير سلبي على صحة العيون، مبينًا أن هذا الضوء يؤثر على درجة استجابة الإنسان للنوم، إذ يرتبط النوم بمستقبلات الضوء الموجودة في العين، وهي مسؤولة عن إرسال أمر للمخ لكي يتوقف عن إفراز مادة الملاتونين، وهي المادة المرتبطة بالقدرة على النوم.

خطورة الضوء الأزرق:

وأشار إلى أن الدراسات العلمية بينت أن التعرض المفرط للضوء المنبعث من الأجهزة ‫الإلكترونية يرفع خطر الإصابة بما يعرف بالتنكس البقعي المرتبط بالسن، ‫الذي قد يؤدي إلى مضاعفات للبصر، كما أفادت دراسات أخرى أن ذلك يؤدي أيضًا إلى إجهاد العين والصداع وجفاف العينين وآلام الرقبة والكتف.

إجهاد العين الرقمي:

ولفت إلى أن شكاوى بعض الأشخاص زادت في الفترة الأخيرة بسبب الشاشات بسبب إجهاد العين الرقمي كما أن معظم الأفراد للأسف يرمشون بشكل أقل عند النظر إلى الشاشات، مما يسبب ويؤدي إلى إجهاد العين وجفاف العين، ولهذا السبب تكون التوصية بالحد من استخدام ساعات الأجهزة الإلكترونية وخصوصًا قبل الذهاب إلى النوم.

الوضع الليلي أفضل:

ولتجنب مشكلة الضوء الأزرق اختتم الدكتور سعيد بالقول، يجب ترشيد استخدام الأجهزة الإلكترونية، مع ‫مراعاة استخدام الوضع الليلي، وهو إعداد متوفر في العديد من الأجهزة الرقمية لتقليل سطوع الشاشة وتقليل إجهاد العين في هذه العملية، بدلاً من عرض خلفية يغلب عليها اللون الأبيض مع نص أسود، إذ يعرض الوضع المظلم النموذجي خلفية سوداء بنص أبيض أو ملون أو يزيح الألوان الفاتحة أكثر نحو اللون الوردي والأحمر بدلًا من الأزرق.

ويعمل التباين والألوان المستخدمة في الوضع الليلي على تقليل الوهج ومساعدة أعيننا على التكيف بسهولة أكبر مع الضوء المحيط، مما يؤدي إلى إجهاد أقل للعين وقراءة أسهل وأكثر راحة، كما يمكن ارتداء نظارات طبية مزودة بفلتر للضوء الأزرق.

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