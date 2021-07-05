هل السراب هلاوس وأوهام ؟ رئيس فلكية جدة يجيب

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن مشاهدة السراب في الصيف أمر وارد، إذ إنه عندما يكون الفرد في رحلة طويلة بالسيارة يرى أحيانًا ما يشبه الماء على الطريق أمامه، وبينما يتقدم نحوه يختفي الماء، قد يصفه بعض الناس أحيانًا بأنه وهم أو هلوسة، لكنه ليس واحدًا منها، فالأوهام والهلوسة نتاج العقل، لكن فيزياء الغلاف الجوي للأرض تسبب سرابًا.

ظاهرة انكسار الضوء:

وتابع قائلًا، كلنا شاهد الملعقة تبدو في كوب من الماء مكسورة أو منحنية، إذ يمكن أن يتسبب غلافنا الجوي في أن تخضع بعض الصور البعيدة لتأثير مماثل بسبب الانكسار الجوي الذي يحدث عندما ينحرف الضوء – أو أي موجة كهرومغناطيسية أخرى – عن خط مستقيم، ويحدث هذا عادة عندما يمر الضوء في الأوقات التي يكون فيها هواء كوكبنا أكثر أو أقل كثافة اعتمادًا على ارتفاعه فوق الأرض.

تفاصيل السراب العلوي والسفلي:

ولفت إلى أنه لذلك في مثل هذه الأيام الصيفية الدافئة وحرارة الطريق الأسفلتي، وحرارة الهواء فوق الطريق السريع، يمكن أن يرى الفرد مع ارتفاع درجة الحرارة، وكلما ارتفعت عن سطح الأرض ما يُعرف باسم – السراب العلوي – ، وهذا يعني أن الجسم سيبدو أعلى من الأرض مما هو عليه بالفعل، ولكن إذا انخفضت درجة الحرارة كلما ارتفعت في الغلاف الجوي، فقد تحصل على – السراب السفلي -، حيث يبدو أقرب إلى الأرض مما هو عليه في الواقع، وهذا ما يحدث عندما نرى سرابًا على الطريق السريع، فإننا نرى – سرابًا سفليًا – وهذا يعني أن سطح الأسفلت للطريق أكثر سخونة من الهواء فوقه، وسيدرك الفرد ذلك إذا حاول أن يمشي عليه حافي القدمين.

وخلص أبو زاهرة إلى القول، أن الطريق شديد الحرارة والهواء البارد فوقهما يصنعون السراب، حيث تنكسر صورة شيء أعلى إلى أسفل، لتكوين ما يشبه بركة ماء على الطريق أمامنا، والذي ينكسر بالضبط لظهور سراب الماء في الطريق السريع هو الضوء المنكسر من السماء الزرقاء فوق الأفق مباشرة.

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