هل تؤثر الديون على صفقات النصر والأهلي والاتحاد؟!

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي جمال عارف استغرابه من تعاقدات النصر والأهلي والاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم الديوان المتراكمة عليهم.

النصر والأهلي والاتحاد يعقدون صفقات رغم الديون

وعلق جمال عارف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “النصر يوقع مع أربعة لاعبين والأهلي شرحه والاتحاد مع لاعب واحد فقط!!”.

وتابع: “على فكرة كل الأندية التي ذكرتها عليها ديون أكثر من مائة مليون!!.. ما هو الاختلاف في كيفية التعاطي مع الديون في الاندية الثلاثة وبالتالي انعكاسها على الاستقطابات الأجنبية!!”.

الأندية تسعى لإنهاء أزمة الكفاءة المالية

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء الاتحاد في الصدارة، حيث تجاوزت ديونه حاجز الـ140 مليون ريال.

ويتواجد نادي النصر في المركز الثاني بعدما تجاوزت ديونه الـ135 مليون ريال، ثم النادي الأهلي ثالثًا بديون تخطت حاجز الـ124 مليون ريال، ولكن إدارات الأندية تعمل خلال الفترة الحالية على تسديد الديون والحصول على شهادة الكفاءة المالية.

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