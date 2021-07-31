هل تناول التفاح يوميًّا يضر الجسم؟

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضحت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، أن فاكهة التفاح تعتبر من الفواكه مرتفعة القيمة الغذائية، إذ يقدم التفاح الكثير من الفوائد الصحية للجسم، ويوفر للجسم السكريات والفيتامينات، كما يحتوي على المواد المضادة للأكسدة من نوع فليفونويد العاملة على منع التغيرات السرطانية في الخلايا، وخفض ترسب الكوليسترول الضار في جدران الشرايين.

بكتيريا الجهاز الهضمي:

وقالت في تصريحات لـ”المواطن“: إن تناول التفاح يوميًّا يفيد الجسم ولا يضره، حيث لا يحتوى على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، ويوفر للجسم السكريات الطبيعية، التي تختلف تمامًا عن تلك التي تحتويها الأطعمة المصنعة، بجانب ذلك يحتوي التفاح على كميات مهمة من الألياف، ويساعد البكتين- الموجودة في التفاح- على تغذية بكتيريا الجهاز الهضمي عن طريق تكوين شكل من أشكال الهلام في الأمعاء، وبالتالي تحسين عملية الهضم.

امتصاص الأمعاء للكوليسترول:

وأشارت إلى أن أهم ميزة في التفاح هي وفرة الألياف، وهي ما تقلل من امتصاص الأمعاء للكوليسترول وللسكريات، وتنظم المرور الطبيعي داخل الأمعاء، وأيضًا تخلص الجسم من السموم المعدنية كالزئبق أو الرصاص، كما أن انخفاض نسبة السكريات أو ما يعرف بالمؤشر السكري يخفف بتناوله الشعور بالجوع، وفي نفس الوقت لا تمد الجسم بكميات عالية من السكر.

تقليل الخلايا العصبية:

واختتمت الدكتورة فائزة بالقول: إن الدراسات أثبتت أن تناول التفاح يساعد في تقليل عدد الخلايا العصبية المتضررة، والناتج عن الإجهاد التأكسدي، وبالتالي يساعد التفاح في خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويعزز من كفاءة عمل الدماغ، بجانب الحماية من الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الثدي، والمساعدة في فقدان الوزن والحماية من السمنة، وتعزيز صحة القلب وحمايته من الإصابة بالأمراض المختلفة، المساهمة في تحسين عملية الهضم وحماية الأمعاء، تقوية العظام.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة