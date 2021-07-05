هل توجد لقاحات إلزامية للحجاج غير كورونا؟

المواطن - الرياض

قالت وزارة الحج والعمرة، إنه لا توجد لقاحات إلزامية على الحاج أخذها غير جرعتي لقاح كورونا.

ولفتت الوزارة رداً على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، إلى أن جرعتي كورونا إلزامية وما عداها فليست إلزامية.

وكانت وزارة الحج قد أكدت على ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج 1442هـ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

لقاح كورونا:

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة، سابقًا ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج هذا العام 1442هـ.

وسابقًا شددت الوزارة على زيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

المسار الإلكتروني للحج:

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن انتهاء فترة التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحج العام 2021.

وحددت الوزارة سابقًا مجموعة من الشروط وإرشادات التسجيل للراغبين في الحج، وتشمل بأن تكون الفئات العمرية من 18 عامًا حتى 65 عامًا، والتحصين من فيروس كورونا، والخلو من الأمراض المزمنة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة