هل يؤثر لقاح كورونا على فعالية أدوية السكري؟

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا تؤثر على فعالية أدوية السكري بأنواعها، والتي تشمل حقن أو مضخة الإنسولين أو الحبوب.

لقاح كورونا والسكري:

وتابع الصحة عبر تويتر، اليوم الجمعة، أنه لا يجب تأخير أو الامتناع عن أخذ أدوية السكري قبل أو بعد أخذ لقاح كورونا بل لابد من الالتزام بها ومراقبة معدلات السكر بانتظام.

وشددت الوزارة على أنه لا يجب إزالة حساس قياس مستوى السكر في الدم من دون وخذ قبل أخذ لقاح كورونا، ويمكن أخذ اللقاح في اليد الأخرى.

نصائح لمرضى السكري:

كما نصحت الصحة مرضى السكري من النوع الأول والثاني بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية سنويًّا، ولا يوجد تعارض بين لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا الموسمية إلا أنه ينصح بالفصل بينهما لمدة أسبوع.

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