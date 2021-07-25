هل يتفاوض الاتحاد مع عمر خربين؟

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين جدد، وسط أنباء عن التفاوض مع السوري عمر خربين.

الاتحاد لا يفاوض عمر خربين:

وأكدت تقارير صحافية سعودية اليوم، أن الإدارة الاتحادية دخلت في مفاوضات مع نجم الوحدة الإماراتي الحالي والهلال السابق، عمر خربين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بناء على طلب المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي.

وعلق الإعلامي الرياضي عبدالله المجحم على هذه الأنباء قائلًا: “كثير يسأل عن عمر خربين لاعب الهلال سابقًا أنه يوجد تفاوض معه، هذا غير صحيح، قريبًا نعرف العيدية وراح إعلان عنه بعد أسبوع بإذن الله”.

وتابع عبدالله المجحم حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “يوجد تفاوض مع لاعب مهاجم.. معروف طبعًا”، في إشارة إلى اهتمام نادي الاتحاد بضم الإماراتي الدولي علي مبخوت.

العميد يستعد بمعسكر خارجي:

على الجانب الآخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًّا في مدينة ليبون النمساوية حتى السادس من أغسطس المقبل، وذلك بعد إلغاء معسكر الإمارات بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عددًا من المباريات الودية خلال معسكر النمسا، حتى يقف المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي على جاهزية اللاعبين وتطبيق التكتيك المتوقع تنفيذه في المباريات الرسمية.

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