هل يستمر سعد الشهري لأولمبياد 2024 ؟!

المواطن - مروة نبيل

تعرض مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، سعد الشهري لموجة من الانتقادات، بسبب نتائج الأخضر في منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “أولمبياد طوكيو 2020”.

الأخضر يودع الأولمبياد بدون نقاط

وخسر الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف ضد البرازيل أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في الأولمبياد، ليتذيل ترتيب مجموعته بدون رصيد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحمل العديد من الإعلاميين الرياضيين والجماهير، سعد الشهري مسؤولية تلقي الأخضر لـ3 هزائم متتالية، بسبب اختيارات اللاعبين والخطط التكتيكية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بشأن مستقبله من المنتخب الأولمبي.

غموض بشأن مستقبل سعد الشهري

وسبق أن أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل عن تمديد عقد سعد الشهري، من أجل البدء في برنامج الإعداد طويل المدى للأخضر، أملًا في التأهل إلى “أولمبياد باريس 2024”.

وتُشير الأنباء إلى استمرار المدرب الوطني في منصبه حتى نهاية عقده في أغسطس عام 2024، حيث يرى مسؤولو الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه قام بدوره وقدم الأخضر أداء جيدًا، لذلك سيستمر في منصبه حتى أولمبياد باريس.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات بين سعد الشهري والمسؤولين، من أجل الاطلاع على تقرير مشاركة المنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو 2020، وتحديد سبب الإخفاق، كما سيتم حسم مصيره رسميًا.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة