هل يشارك فهد المولد والمالكي في تدريبات الاتحاد اليوم ؟

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن مصير مشاركة اللاعبَين الدوليَين فهد المولد وعبدالإله المالكي في تدريبات الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد اليوم الأحد.

فهد المولد والمالكي متواجدان بتدريبات الاتحاد

وقال الإعلامي علاء سعيد المقرب من العميد عبر حسابه في “تويتر” إن ثنائي المنتخب السعودي سيشاركان في تدريبات نادي الاتحاد اليوم بصورة طبيعية.

وكان فهد المولد وعبدالإله المالكي شاركا مع المنتخب السعودي الأول في مباريات اليمن وسنغافورة وأوزبكستان في يونيو الماضي، حيث نجح الأخضر في التأهل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات مونديال 2022.

وأضاف سعيد أن إدارة أنمار الحائلي تعمل حاليًا على استخراج شهادة الكفاءة المالية والتسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة نارية في الطريق

وفي سياق آخر، دخل العميد في مفاوضات جادة مع اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو نجم فريق جلطة سراي التركي، وذلك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب المهاجم الكولومبي صاحب الـ 35 عامًا في خوض تجربة احترافية جديدة خارج نادي جلطة سراي، حيث رحب باللعب في الدوري السعودي وفقًا للتقارير.

وأضافت التقارير أن مجلس إدارة الاتحاد دخل في مفاوضات جادة مع وكيل فالكاو من أجل ضمه للعميد بديلًا للمهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

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