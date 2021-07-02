هل يعود أشرف حكيمي إلى الريال؟

المواطن - مروة نبيل

اقترب نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، المغربي الدولي أشرف حكيمي من حسم مصيره خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

عرض أشرف حكيمي على ريال مدريد

ويعرض نادي إنتر ميلان، الظهير المغربي أشرف حكيمي للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل حل الأزمة المالية التي يعيشها النادي الإيطالي.

وأشار برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إلى أن أشرف حكيمي في طريقه إلى باريس سان جيرما الفرنسي، في صفقة ستصل إلى 72 مليون يورو بالمتغيرات.

ولفت البرنامج الإسباني إلى أن إنتر ميلان عرض حكيمي صاحب الـ22 عامًا على ريال مدريد، أمس الخميس، بنفس الأموال، نظرًا لوجود بند في عقده يمنح المرينغي الأحقية في معادلة أي عرض يحصل عليه اللاعب، قبل أن ينتقل إلى نادٍ جديد.

حكيمي مع الإنتر

وانتقل حكيمي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الصيف الماضي، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام 11 عامًا، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 8 آخرين خلال 41 مباراة.

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