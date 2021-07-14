هل يقتنع جارديم بمستوى الجدعاني؟

المواطن - مروة نبيل

يُقدم حارس المرمى عبدالله الجدعاني مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الإعداد الحالية، الأمر الذي قد يدفع المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم للاستغناء عن فكرة ضم حارس أجنبي.

مستوى الجدعاني يفاجئ جارديم

ونشر الإعلامي حمود القحطاني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يظهر تألق الجدعاني خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث ظهر برشاقة ومستوى لافت، ليطمئن الجماهير على مركز حراسة المرمى.

وعلق قائلًا: “هل يقتنع جارديم برشاقة وسرعة ردة فعل الجدعاني على فكرة أغلب المدربين الكبار تكون لهم نظرة ومفاجئة للجماهير بإقحام لاعب مقتنع فيه كما فعل دياز وركن الحبسي المحترف كأجنبي القادم من الدوري الإنجليزي !!”.

وكان المدرب البرتغالي قد فاجأ الإدارة الهلالية بطلبه التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومنحها اختيارين لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مفاجأة بلاعب الموسم القادم

وأضاف في تغريدة أخرى: “بالنسبة لي أعتقد جارديم راح يفاجئنا بلاعب الموسم القادم ويعطيه كامل الثقة سواءً حارس أو غيره.. فعلها أيضًا جريتس مع الشلهوب ودياز مع ميليسي وكذلك عطيف اللي كان ماشي للتعاون ووقف إعارته وغيرهم”.

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