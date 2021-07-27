هل ينجح النصر في ضم باكاسيتاس؟

المواطن - مروة نبيل

تواصل إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر محاولاتها لحسم صفقة اليوناني أناستاسيوس باكاسيتاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يسعى لضم باكاسيتاس

وتقدمت الإدارة النصراوية بعرض رسمي لنادي طرابزون سبور، من أجل الحصول على خدمات أناستاسيوس باكاسيتاس مقابل 6.5 مليون يورو، إلا أن إدارة النادي التركي رفضت العرض، وذلك وفقًا لشبكة “Sporx”.

ويُعد أناستاسيوس باكاسيتاس صاحب الـ28 عامًا من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور، ما دفع الإدارة لرفض العرض الضخم، خاصة أنه جدد عقده في يناير الماضي حتى يونيو عام 2024.

ويملك أناستاسيوس باكاسيتاس خبرة كبيرة، حيث سبق ولعب في صفوف العديد من الأندية اليونانية، ومن أبرزها؛ أستيراس تريبوليس، أريس تسالونيكي وبانيونيوس، وشارك في 318 مباراة طوال مسيرته، ونجح في تسجيل 69 هدفًا وصنع 42 هدفًا.

النصر يستعد للموسم الجديد

ونجح النصر في التعاقد مع العديد من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم؛ فينسنت أبو بكر، أندرسون تاليسكا، جلال الدين ماشاريبوف وراميرو فونيس موري، فيما تطمح الإدارة لحسم مزيد من الصفقات.

ويطمح المدير الفني مانو مينيز لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز خلال معسكر بلغاريا، أملًا في التألق والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الرياضي الجديد.

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