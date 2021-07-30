هل ينجح النصر في ضم نجم القادسية؟

المواطن - مروة نبيل

تواصل إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

النصر يفاوض نجم القادسية

وأشار الإعلامي الرياضي حمود القحطاني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نادي النصر تقدم بعرض رسمي لنادي القادسية من أجل الحصول على خدمات مدافعه خليفة الدوسري في الصيف الحالي.

ويُعد النصر ليس النادي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع خليفة الدوسري خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث إن الأهلي والهلال يُريدان ضمه أيضًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وظهر خليفة الدوسري صاحب الـ22 عامًا بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، حيث يُجيد اللعب في مركزين قلب الدفاع والظهير الأيسر، ما جذب أنظار الأندية الكبيرة إليه.

العالمي يستعد للموسم الجديد

ونجح النصر في التعاقد مع العديد من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم؛ فينسنت أبو بكر، أندرسون تاليسكا، جلال الدين ماشاريبوف وراميرو فونيس موري، فيما تطمح الإدارة لحسم مزيد من الصفقات.

ويطمح المدير الفني مانو مينيز لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز خلال معسكر بلغاريا، أملًا في التألق والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الرياضي الجديد.

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