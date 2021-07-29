هل ينضم أحمد المحمدي إلى الأهلي؟

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي للحصول على خدمات النجم المصري المخضرم أحمد المحمدي بعد رحيله عن صفوف أستون فيلا الإنجليزي.

الأهلي مهتم بضم أحمد المحمدي

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن الإدارة الأهلاوية بدأت التفاوض مع أحمد المحمدي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.

ويُفاضل أحمد المحمدي بين العديد من العروض الإنجليزية والخليجية خلال الفترة الحالية، إلا أنه لم يحسم قراره حتى الآن، ولكنه سبق وصرح بأنه لن يعود إلى الدوري المصري لكرة القدم، بعد ارتباط اسمه بالنادي الأهلي.

وانتهى عقد أحمد المحمدي صاحب الـ33 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الماضي، وفضل الرحيل بعد مسيرة جيدة مع الفريق استمرت لـ4 مواسم.

الأهلي يستعد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، ترغب إدارة الراقي برئاسة ماجد النفيعي في الحصول على شهادة الكفاءة المالية رسميًّا، من أجل تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا في تونس سيستمر حتى يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ويسعى المدير الفني بيسنيك هاسي لتجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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