هيئة الصحفيين تنظم حلقة نقاش حول حج هذا العام في ظل جائحة كورونا

المواطن - الرياض

تنظم هيئة الصحفيين السعوديين حلقة نقاش حول “حج هذا العام في ظل جائحة كورونا.. الأبعاد والمعاني”، برعاية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء منصور عسيري، في تمام الساعة 9م- 10م مساء يوم غد الثلاثاء، ومدة الحلقة 60 دقيقة.

ويدير النقاش الزميل المذيع خالد العويد، وتستهل الحلقة بكلمة مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين يقدمها نائب الرئيس الدكتور فهد بن حسن آل عقران، بعدها كلمة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء منصور عسيري، فعرض فيلم من إنتاج هيئة الصحفيين السعوديين حول “بسلام آمنين” إعداد ومونتاج حسين الدليم.

أوراق العمل:

ثم يتوالى تقديم المحاضرين لأوراق العمل وخصص 10 دقائق لكل محاضر، حيث يتحدث هشام بن عبدالمنعم سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين والمتحدث الرسمي عن خطة الوزارة التنفيذية في رحلة حج هذا العام في ظل الجائحة للموسم الثاني على التوالي وأبرز فرص التحسين المكتسبة بعد موسم حج العام الماضي.

ويتناول الدكتور عبدالحق عزوزي أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبدالله في فاس، عضو مجلس إدارة الجامعة الأورومتوسطية، مفكر وأكاديمي مغربي النظرة الشمولية للمسلمين تجاه خدمات الحج وفق ما يلي، التطوير المستمر لخدمات الحجيج في الحرمين والمشاعر المقدسة، ومنها (توسعة الحرمين، سقيا زمزم، جسر الجمرات، قطار الحرمين، خطط التفويج)، وكذلك مشاهدات وانطباعات مباشرة من الذين وفقهم الله لأداء مناسك الحج في أعوام سابقة.

إقامة الحج:

ويستعرض الدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية إقامة الحج في ظل هذه الظروف وتحديد الأعداد بـ60 ألف حاج، وهو حرص من المملكة على إقامة الشعيرة وحفظ النفس البشرية والحد من انتشار آثار الفيروس، وإتاحة الفرصة الحج لجميع الجنسيات الإسلامية من خلال تمكين 150 جنسية من الوافدين من أنحاء العالم، والإشارة لبعض الإيجابيات من خلال متابعة بعض التقارير الإعلامية حول إقامة الحج في هذه الظروف.

وسيشير ياسر رزق وهو كاتب صحفي مصري إلى الرؤية الإعلامية حول قرارات المملكة لرحلة حج هذا العام 1442هـ في ظل جائحة كورونا والتغذية الراجعة الإعلامية حول قرارات القيادة السعودية بإقامة الشعيرة بأعداد محدودة.

وفي الختام، يوضح الدكتور عبدالرزاق بن عبدالعزيز المرجان المختص في الأمن السيبراني انعكاس التطور الرقمي في المملكة على إدارة رحلة الحج في ظل تداعيات جائحة كورونا للموسم الثاني على التوالي.

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