هيلدون راموس ينضم إلى العروبة رسميًا

المواطن - مروة نبيل

عاد نجم الرأس الأخضر، هيلدون راموس إلى الملاعب السعودية مرة أخرى من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة.

هيلدون راموس في العروبة

وأشار نادي العروبة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة أنهت إجراءات التعاقد مع هيلدون راموس في صفقة انتقال حر، متمنيًا له التوفيق مع الفريق في الموسم الجديد.

ورحل هيلدون راموس صاحب الـ32 عامًا، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون صيف عام 2020، وانتقل إلى شباب أهلي دبي الإماراتي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبدأ هيلدون مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون صيف عام 2018، قادمًا من صفوف سبورتنج لشبونة، كما أنه يملك خبرة كبيرة، حيث سبق له اللعب في فرق فيتوريا غيماريش وماريتيمو وريو آف.

العروبة يدعم صفوفه

وتسعى إدارة نادي العروبة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في الظهور بشكل جيد بعد صعوده إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

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