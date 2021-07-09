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هيلدون راموس ينضم إلى العروبة رسميًا

هيلدون راموس ينضم إلى العروبة رسميًا

2021/07/09
الساعة 2:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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هيلدون راموس ينضم إلى العروبة رسميًا هيلدون أثناء التوقيع - المصدر @ALOROBAH_FC
المواطن - مروة نبيل

عاد نجم الرأس الأخضر، هيلدون راموس إلى الملاعب السعودية مرة أخرى من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة.

هيلدون راموس في العروبة

وأشار نادي العروبة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة أنهت إجراءات التعاقد مع هيلدون راموس في صفقة انتقال حر، متمنيًا له التوفيق مع الفريق في الموسم الجديد.

 

هيلدون راموس
هيلدون أثناء التوقيع – المصدر @ALOROBAH_FC

ورحل هيلدون راموس صاحب الـ32 عامًا، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون صيف عام 2020، وانتقل إلى شباب أهلي دبي الإماراتي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبدأ هيلدون مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون صيف عام 2018، قادمًا من صفوف سبورتنج لشبونة، كما أنه يملك خبرة كبيرة، حيث سبق له اللعب في فرق فيتوريا غيماريش وماريتيمو وريو آف.

لاعب التعاون
هيلدون يودع التعاون

العروبة يدعم صفوفه

وتسعى إدارة نادي العروبة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في الظهور بشكل جيد بعد صعوده إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.


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