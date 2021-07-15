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وزارة الإعلام تطلق غرفة العمليات الإعلامية لموسم حج 1442 هـ
تواكب جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

وزارة الإعلام تطلق غرفة العمليات الإعلامية لموسم حج 1442 هـ

2021/07/15
الساعة 9:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزارة الإعلام تطلق غرفة العمليات الإعلامية لموسم حج 1442 هـ
المواطن - واس

أطلقت وزارة الإعلام غرفة العمليات الإعلامية لموسم حج 1442 هـ، بهدف توحيد الجهود الإعلامية وتنسيقها بين الأجهزة الحكومية، وصناعة المحتوى الإعلامي الذي يواكب جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

وتتكون غرفة العمليات الإعلامية من المركز الإعلامي الافتراضي، ومقر المؤتمرات الصحفية الذي يقدم الإيجاز اليومي لموسم الحج، وتضم كلًّا من فريق التواصل الحكومي، وفريق التخطيط الإعلامي، وفريق العلاقات العامة والشراكات، وفريق صناعة المحتوى، وفريق التصميم، وفريق التواصل الدولي.

ويعمل في المركز عدد من الكوادر الوطنية المؤهلة يزيد عن 30 شابّا وفتاة يمثلون جميع التخصصات الإعلامية والممارسات المهنية.

المركز الإعلامي الافتراضي

وأنشأ المركز الإعلامي الافتراضي، منصة إلكترونية داخل غرفة العمليات؛ لتقديم الخدمات الإعلامية الافتراضية، المتعلقة ببث أخبار الحج وبرامجه، ويزيد عدد المسجلين في المنصة عن 600 إعلامي من داخل المملكة وخارجها.

وزارة الإعلام تطلق غرفة العمليات الإعلامية لموسم حج 1442 هـ - المواطن

ويقوم المركز برفع المواد الإخبارية والصور و”الفيديوهات” بجودتها الأصلية على المنصة الإلكترونية؛ لتستفيد منها وكالات الأنباء العالمية والصحف والقنوات المحلية والعالمية بجودة العالية.

وكانت غرفة العمليات الإعلامية قد أطلقت أعمال المركز بتطوير هوية الحج “بسلام آمنين” بشكل يعكس اهتمام المملكة بسلامة الحجاج وأمنهم، في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم في مواجهة فيروس كورونا. وأعدت دليلًا إرشاديًّا يتضمن المعلومات الخاصة باستخدام الهوية التي تمكّن جميع الأجهزة والجهات من الاستفادة منها.

 

وزارة الإعلام تطلق غرفة العمليات الإعلامية لموسم حج 1442 هـ - المواطن وزارة الإعلام تطلق غرفة العمليات الإعلامية لموسم حج 1442 هـ - المواطن


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