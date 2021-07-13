وزارة الاتصالات تطلق مبادرة توطين مراكز التقنية

المواطن - الرياض

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الثلاثاء، مبادرة توطين مراكز التقنية لتطوير التطبيقات، التي تهدف إلى توطين التقنية محليًا.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف خلق فرص وظيفية، وتحقيق تنمية اقتصادية بالشراكة مع 12 شركة في 7 مناطق، لإنشاء 23 مركزاً تقنياً لخدمة القطاع.

لأن شبابنا جزء من رحلتنا في تمكين وطن رقمي طموح؛ نعلن عن مبادرة #توطين_مراكز_التقنية التي تهدف إلى توطين التقنية محليًا، وخلق فرص وظيفية وتحقيق تنمية اقتصادية بالشراكة مع 12 شركة في 7 مناطق لإنشاء 23 مركز لخدمة القطاع https://t.co/K1oOxv1c07 — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) July 13, 2021

تحفيز شركات التقنية

وذكر وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية، أحمد بن حمدان، أن المبادرة ستحفز الشركات التقنية على توسيع نطاق أعمالها في المناطق الأقل حظًا، وذلك بهدف توطين التقنية، ورفع الناتج المحلي غير النفطي.

وأكد أن المبادرة تستهدف أيضا إيجاد فرص عمل نوعية لأبناء هذه المناطق، لافتا إلى أن ذلك سيتم من خلال تقديم العديد من المحفزات المالية والمعنوية لتوطين المراكز التقنية المتخصصة في تطوير التطبيقات والبرمجيات.

وأضاف أن المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى تدشين 23 مركزا تقنيا، بما يساهم في رفع مساهمة الناتج المحلي للمناطق بعائد تراكمي يتجاوز مليار ريال بحلول عام 2025م، وإيجاد نماذج أعمال مستدامة وفرص عمل تتجاوز 5 آلاف وظيفة، ورفع مشاركة وتمكين المرأة في المملكة، وتوفير الخدمات الرقمية بتكلفة أقل من خلال محتوى محلي رقمي.

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