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وزارة البيئة تحذر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية بدون موافقتها
دعت إلى اعتماد المخططات للتجزئة

وزارة البيئة تحذر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية بدون موافقتها

2021/07/28
الساعة 4:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزارة البيئة تحذر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية بدون موافقتها
المواطن - الرياض

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها لاحظت مؤخرًا وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد، عن بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقة الوزارة، أو اعتماد المخططات للتجزئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

خطوة مخالفة للضوابط

وأكد وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان، أن تلك الخطوة تعدُّ مخالفة للضوابط المعتمدة للتجزئة بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 19/4/1437هـ، وكذلك الضوابط والآلية التي أعدت بالتنسيق بين وزارتي البيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وزارة البيئة تحذر المكاتب والأفراد

وأهاب اللحيدان بالشركات والمكاتب العقارية والأفراد، بضرورة الامتناع عن بيع أي مخطط على أرضٍ زراعية بدون موافقة الوزارة، كما دعا إلى اعتماد المخططات للتجزئة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.


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