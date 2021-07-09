وأوضحت الإدارة أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية، وصورة من الهوية الوطنية، والمؤهلات العلمية، والخبرات، ومشهد التأمينات إن وجدت، على البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة ([email protected])، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.

شروط التقديم: