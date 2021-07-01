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وزير الأوقاف المصري: نقدر جهود السعودية في خدمة قضايا الأمة
أكد متانة العلاقات بين البلدين وشعبيهما الشقيقين

وزير الأوقاف المصري: نقدر جهود السعودية في خدمة قضايا الأمة

2021/07/01
الساعة 1:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزير الأوقاف المصري: نقدر جهود السعودية في خدمة قضايا الأمة
المواطن - واس

أعرب وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، عن تقديره الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بن آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على جهودهما في خدمة قضايا الأمة وخدمة الحرمين الشريفين.

ترسيخ الاعتدال: 

وأكد وزير الأوقاف المصري في تصريح صحفي لدى وصوله جدة اليوم، متانة العلاقات بين البلدين وشعبيهما الشقيقين ، منوهاً بجهود المملكة في ترسيخ منهج الاعتدال ونشر قيم الوسطية والتسامح.

وعد الدكتور جمعة ما صدر من الضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية لموسم حج هذا العام 1442هـ، بأنه يتسق مع مقصد الشرع الحنيف في الحفاظ على النفس، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة كورونا.


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