‎الرئيسية
جديد الأخبار
وزير الإعلام اليمني: عملية واسعة لاستعادة محافظة البيضاء من الحوثي
بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة

وزير الإعلام اليمني: عملية واسعة لاستعادة محافظة البيضاء من الحوثي

2021/07/02
الساعة 7:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
وزير الإعلام اليمني: عملية واسعة لاستعادة محافظة البيضاء من الحوثي الجيش الوطني اليمني
المواطن - الرياض

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن الجيش اليمني بدعم كبير من التحالف العربي بقيادة المملكة أطلق عملية واسعة لاستعادة محافظة البيضاء.

وأضاف الإرياني، على حسابه في تويتر، أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أطلقا عملية عسكرية واسعة (النجم الثاقب) لتحرير محافظة البيضاء من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

بدعم التحالف العربي:

وأوضح أنه تمكن بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، من تحقيق انتصارات ميدانية شملت تحرير عدة مواقع، وتكبيد الميليشيا الحوثية خسائر فادحة.

ونوه الإرياني أن المعارك ما زالت متواصلة، وسط تحقيق قوات الجيش والمقاومة الانتصارات والتقدم الميداني، حيث باتت القوات على بعد 3 كيلو من الخط الرئيسي الرابط بين محافظة البيضاء ومكيراس، ومقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي وتدمير آليات عسكرية واغتنام أسلحة وعتاد.

استكمال تحرير البيضاء:

وأشاد بالمعنويات والعزيمة القتالية العالية لدى المقاتلين الأشاوس لتحقيق أهداف العملية العسكرية واستكمال تحرير محافظة البيضاء من الانقلابيين الحوثيين، مثمنًا الأدوار المحورية لقوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

البرلمان العربي: دعوة المملكة لطرفي اتفاق الرياض يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن

ثمن البرلمان العربي الدعوة العاجلة للمملكة العربية السعودية