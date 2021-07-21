وزير الحج المكلف يتفقد جاهزية ساحة منشأة الجمرات

المواطن - مكة المكرمة

وقف وزير الحج والعمرة المكلف، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ميدانيًّا في ساحة منشأة الجمرات بمشعر منى.

وقالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها في “تويتر”: “معالي وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد يقف ميدانيًّا في ساحة منشأة الجمرات بمشعر منى للإشراف على عمليات التفويج وحركة النقل”.

وبالأمس رفعت مديرية الدفاع المدني جاهزيتها في جميع أرجاء جسر الجمرات والساحات المحيطة به، وذلك لتنفيذ الخطط وتقديم الخدمات الإنسانية خلال أداء هذا النسك من مناسك الحج.

فرق ووحدات انتشار:

وأكد الدفاع المدني اكتمال استعداداته بفرق ووحدات منتشرة في أروقة الجسر وفي المداخل الرئيسية، مدعومة بقوى بشرية وتجهيزات فنية في مواقع محددة في طوابق الجسر كافة طيلة أيام التشريق، حرصًا على تنفيذ خطط المديرية وتدابيره الوقائية، والتنسيق مع الجهات الأخرى بما يحقق سلامة وحماية ضيوف الرحمن.

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