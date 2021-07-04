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وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لإقامة مناسك الحج
للمحافظة على أمن وسلامة الحجيج

وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لإقامة مناسك الحج

2021/07/04
الساعة 6:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لإقامة مناسك الحج
المواطن - واس

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لإقامة مناسك حج هذا العام 1442هـ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

جوانب خطة الأمن العام لموسم الحج

أوضح ذلك معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، مؤكدًا أن الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، ومتابعتهما المستمرة – أيدهما الله – لتوفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
وأكد معاليه، أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الحكيمة – رعاها الله – الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم وعباداتهم بأمن ويسر وطمأنينة.


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