وزير الرياضة: بانتظاركم يا أبطال في برنامج فخر

المواطن - مروة نبيل

وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسالة إلى الموهوبين من ذوي الإعاقة بالانضمام إلى برنامج التأهيل الرياضي لذوي الإعاقة “فخر”.

إطلاق برنامج فخر:

وأعلن وزير الرياضة، قبل قليل، عن انطلاق برنامج التأهيل الرياضي لذوي الإعاقة “فخر”، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن ينطلق برنامج التأهيل الرياضي لذوي الإعاقة “فخر”، بـ4 رياضات، حيث سيساهم في تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الرياضة البارالمبية بكل فخر.

وزير الرياضة يوجه رسالة إلى الموهوبين:

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سعدت بإطلاق مبادرة تأهيل ذوي الإعاقة رياضيًّا بالتعاون مع البارالمبية السعودية تحت مسمى فخر”.

وتابع: “وبهذه المناسبة أرفع خالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الاهتمام الدائم الذي يجده القطاع الرياضي وكافة الرياضيين، مبادرة فخر تأتي ضمن سعي وزارة الرياضة بالتعاون مع البارالمبية السعودية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لرفع جودة الحياة”.

واختتم وزير الرياضة تغريداته قائلًا: “واستمرارًا لدعم أبطالنا من ذوي الإعاقة وتأهيلهم صحيًّا ورياضيًّا، وإشراكهم في المنافسات العالمية والمحلية.. يسرني أن أدعو أصحاب المواهب من ذوي الإعاقة إلى الانضمام لبرنامج فخر الرياضي بانتظاركم يا أبطال”.

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