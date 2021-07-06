وزير الرياضة: بطولة كأس العرب أظهرت جيلًا مميزًا

المواطن - مروة نبيل

أبدى وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سعادته بنجاح بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا.

وزير الرياضة سعيد بنجاح بطولة كأس العرب:

وقال وزير الرياضة: “ألف مبروك للمنتخب السعودي الشاب تحقيقه لقب كأس العرب للمنتخبات، وحظًّا أوفر لشقيقه المنتخب الجزائري علم الجزائر وبقية المنتخبات العربية في المنافسات القادمة”.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “بطولة أظهرت جيلًا مميزًا سيضيف الكثير لمستقبل كرتنا العربية بإذن الله”.

أخضر الشباب بطل العرب:

ولعب منتخب السعودية ضد الجزائر اليوم في نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقدم منتخب السعودية أداء مميزًا ضمن منافسات البطولة، حيث نجح في الإطاحة بمنتخب السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح من الدور ربع النهائي، فيما تغلب على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي.

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