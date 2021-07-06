وزير الرياضة: فخورون بأكبر بعثة أولمبية سعودية

المواطن - مروة نبيل

أعرب وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن فخره بالبعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وزير الرياضة يُعلق على البعثة السعودية الأولمبية

ونشر وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة تضم البعثة السعودية التي تستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020″، مشيدًا بدعم القيادة للقطاع الرياضي.

وعلق الفيصل قائلًا: “بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين، واهتمام ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكبر بعثة أولمبية سعودية في تاريخ الأولمبياد تتواجد في طوكيو 2020.. فخورون بكم جميعًا”.

اكتمال البعثة السعودية في طوكيو

وأعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن اكتمال بعثة السعودية رسميًا في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي السياق ذاته، كشف المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا، سعد الشهري قائمة الأخضر المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية، وضمت 22 لاعبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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