وزير الرياضة لـ نجوم الأخضر الشاب: المستقبل مشرق أمامكم

المواطن - محمد سمعه

أبدى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، سعادته باستقبال المنتخب السعودي لـ الشباب بعد تتويجهم ببطولة كأس العرب تحت 20 عامًا أمس الثلاثاء.

وغرد الأمير عبدالعزيز الفيصل قائلًا: “سعدت باستقبال الصقور الخضر، بعد تحقيقهم كأس العرب، المستقبل مشرق أمامكم بإذن الله”.

وزير الرياضة يدعم الأبطال السعوديين قبل الأولمبياد:

وأضاف الفيصل حول استقبال بعثة الأبطال السعوديين المتجهين إلى اليابان للمشاركة في الأولمبياد: “سررت بلقائهم وبمشيئة الله حاملين معهم آمال وتطلعات الملايين من السعوديين، نثق بكم وكلنا معكم”.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا كان فاز بلقب كأس العرب على حساب منتخب الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة هدفين لهدف، حيث قدم الأخضر مباريات جيدة في البطولة تحت قيادة المدرب السعودي صالح المحمدي.

وكان الأخضر للشباب أعاد سيطرة المنتخبات الآسيوية على لقب بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، بعدما هيمنت الفرق الإفريقية على المسابقة في النسخ الأخيرة.

شباب الأخضر يخطفون الأنظار:

ونجح منتخب السعودية في خطف الأنظار خلال مشاركته في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، حيث نجح في الإطاحة بمنتخب السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح من الدور ربع النهائي، فيما تغلب على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي.

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