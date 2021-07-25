وزير الرياضة للأخضر: ما قصرتوا وكنتم الأفضل

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر إلى لاعبي الأخضر الأولمبي، رغم الخسارة ضد ألمانيا اليوم.

وزير الرياضة يشكر لاعبي الأخضر:

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “شكرًا للأخضر الأولمبي.. ما قصرتوا، كنتم الأفضل والأقرب للفوز.. ننتظر منكم المزيد، ونتيجة إيجابية في المباراة المقبلة بإذن الله”.

وحرص وزير الرياضة على متابعة مباراة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا ضد نظيره الألماني، اليوم الأحد، من المدرجات بصحبة نائب رئيس بعثة السعودية في “أولمبياد طوكيو 2020″، الأمير فهد بن جلوي.

الأخضر يخسر ويودع الأولمبياد:

ولعب المنتخب السعودي ضد ألمانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، وانتهت المباراة بخسارة الأخضر بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل الأخضر المركز الأخير في المجموعة الرابعة بدون رصيد، ليتأكد توديعه لمنافسات أولمبياد طوكيو من مرحلة المجموعات، فيما تتصدر البرازيل الترتيب برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كوت ديفوار، وبفارق نقطة عن ألمانيا.

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