وزير الرياضة للاعبي المنتخب السعودي: خيرها في غيرها

المواطن - محمد سمعه

دعم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي، وذلك بعد الخسارة صباح اليوم الخميس أمام منتخب ساحل العاج بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الأولى من دور المجموعات بـ أولمبياد طوكيو.

رسالة وزير الرياضة لنجوم المنتخب السعودي

وغرد وزير الرياضة قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “خيرها في غيرها لمنتخبنا الأولمبي، نجومنا يملكون القدرة للعودة من جديد وتحقيق تطلعاتنا جميعًا، القادم أفضل بإذن الله”.

وفي سياق آخر، سيواجه المنتخب السعودي الأولمبي، نظيره الألماني بالجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات كرة القدم بـ أولمبياد طوكيو 2020.

الأخضر في تحد قوي أمام الألمان

وسيلعب الأخضر مع ألمانيا ظهر الأحد المقبل 25 يوليو في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت اليابان.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية تحت 23 عامًا خسر أول 3 نقاط له في الأولمبياد، لتُظهر إحصائية أن الأخضر الأولمبي لم يتمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات خلال 3 دورات أولمبية مختلفة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة