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وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية دوري محمد بن سلمان
لمناقشة الاستعداد للموسم الجديد

وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية دوري محمد بن سلمان

2021/07/14
الساعة 6:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية دوري محمد بن سلمان جانب من الاجتماع - المصدر @gsaksa
المواطن - مروة نبيل

يعقد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وزير الرياضة يجتمع برؤساء الأندية

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، صورًا من اجتماع وزير الرياضة مع رؤساء الأندية، لمناقشة استعداداتهم لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.

 

وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل
عبدالعزيز بن تركي الفيصل – المصدر @gsaksa

كما تطرق الاجتماع الذي عقده وزير الرياضة مع مسؤولي الأندية اليوم إلى استراتيجية دعم الأندية والكفاءة المالية، وتطوير مبادرة الحوكمة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأندية.

اجتماع وزير الرياضة مع رؤساء أندية دوري المحترفين
جانب من الاجتماع – المصدر @gsaksa

شهادة الكفاءة المالية

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت مؤخرًا عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء الاتحاد في الصدارة، حيث تجاوزت ديونه حاجز الـ140 مليون ريال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتسعى الأندية لسداد المستحقات المالية قبل يوم 21 من شهر أغسطس المقبل، لضمان تسجيل لاعبين جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اجتماع وزير الرياضة مع رؤساء أندية دوري المحترفين
جانب من الاجتماع – المصدر @gsaksa


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