وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يعقد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وزير الرياضة يجتمع برؤساء الأندية

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، صورًا من اجتماع وزير الرياضة مع رؤساء الأندية، لمناقشة استعداداتهم لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.

كما تطرق الاجتماع الذي عقده وزير الرياضة مع مسؤولي الأندية اليوم إلى استراتيجية دعم الأندية والكفاءة المالية، وتطوير مبادرة الحوكمة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأندية.

شهادة الكفاءة المالية

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت مؤخرًا عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء الاتحاد في الصدارة، حيث تجاوزت ديونه حاجز الـ140 مليون ريال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتسعى الأندية لسداد المستحقات المالية قبل يوم 21 من شهر أغسطس المقبل، لضمان تسجيل لاعبين جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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