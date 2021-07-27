وزير الرياضة يدعم المشاركين في طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعم المشاركين السعوديين في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وزير الرياضة يدعم المشاركين:

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من متابعة وزير الرياضة لتدريبات بعض اللاعبين واللاعبات، استعدادًا لمنافساتهم في دورة الألعاب الأولمبية.

وعلق على الصور قائلًا: “لنقف معهم دائمًا.. الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يحضر اليوم تدريبات ممثلي المملكة في أولمبياد طوكيو 2020.. تهاني القحطاني (الجودو)، ياسمين الدباغ ومازن الياسين (ألعاب القوى)، ومحمود آل حميد (رفع أثقال)”.

وكانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قد أعلنت عن مشاركة السعودية بأكبر بعثة أولمبية خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يلعب مباراته الأخيرة ضد البرازيل:

على الجانب الآخر، يلعب المنتخب السعودي ضد البرازيل عند الساعة الحادية عشرة غدًا، على إستاد سايتاما 2002، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020.

وقبل مباراة الغد، يحتل الأخضر المركز الأخير في المجموعة الرابعة بدون رصيد، ليتأكد توديعه لمنافسات أولمبياد طوكيو من مرحلة المجموعات، فيما تتصدر البرازيل الترتيب برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كوت ديفوار، وبفارق نقطة عن ألمانيا.

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