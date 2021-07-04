وزير الرياضة يكشف تفاصيل برنامج فخر بدعم القيادة

المواطن - مروة نبيل

كشف وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تفاصيل برنامج فخر الخاص بتأهيل الرياضيين لذوي الإعاقة، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كلمة سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في حفل تدشين برنامج #فخر. pic.twitter.com/GjNBgZZeNZ — فخر | Fakher (@Fakherksa_) July 4, 2021

وزير الرياضة يكشف تفاصيل برنامج فخر:

وأعلن وزير الرياضة عن إطلاق برنامج التأهيل الرياضي لذوي الإعاقة “فخر”، ووجه كلمة إلى المسؤولين عبر مقطع فيديو تم نشره على حساب فخر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال وزير الرياضة: “يسعدني أن أعلن اليوم عن إطلاق برنامج فخر أحد البرامج الرائد والنوعية التي تشرف عليها اللجنة البارالمبية السعودية لتأتي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة الهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030”.

وتابع: “برنامج فخر يحظى بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويُعنى بالاهتمام بذوي الإعاقة وهذه الفئة غالية جدًّا على قلوبنا جميعًا والتي تستحق منا كل الاهتمام والتقدير”.

وواصل وزير الرياضة تصريحاته قائلًا: “هذا البرنامج مهم، يسعى لتحفيز هؤلاء الأبطال الذين لم تمنعهم ظروفهم من الإسهام والمشاركة في خدمة وطنهم في شتى المجالات”.

دعم القيادة لجميع الرياضيين:

وأضاف: “لذلك كان لزامنا علينا وفي ظل هذا الدعم اللامحدود من قيادتنا الكريمة أن نوفر لهم بيئة رياضية مناسبة من خلال تنفيذ عدد من برامج تأهيل وتدريب الرياضيين على أعلى المستويات وإقامة المعسكرات الداخلية والخارجية لمنحهم فرص المنافسة وتمثيل الوطن في المحافل المحلية والدولية والإقليمية، وتحقيق المزيد من المنجزات العامة”.

واختتم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تصريحاته قائلًا: “أشكر القائمين على هذا البرنامج وكافة الجهات مع خالص تمنياتي بالتوفيق لمنسوبي برنامج فخر“.

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