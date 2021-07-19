وزير الرياضة ينعى الراحل مصطفى إدريس

المواطن - محمد سمعه

نعى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اللاعب مصطفى إدريس نجم النصر السابق الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وزير الرياضة والنصر ينعيان الراحل مصطفى إدريس

وغرد وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل قائلًا: ” رحم الله الكابتن، وأسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، صادق العزاء والمواساة لأهله وذويه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان نادي النصر نشر بيانًا قبل قليل عبر حسابه في “تويتر” نعى فيه اللاعب الراحل الذي تُوفي اليوم بعد صراع مع المرض.

إنجازات إدريس في الكرة السعودية

ولعب إدريس مع فريقي الأهلي والنصر في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وفاز بلقبين في بطولة كأس دوري الحرمين الشريفين” الدوري السعودي”، بالإضافة إلى كأس الكؤوس الآسيوية مرة، ثم اعتزل في 2004.

كذلك يعد إدريس من أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم السعودية، وامتدت مسيرته داخل المستطيل الأخضر حيث عُرف عنه قدرته على اللعب في أكثر من مركز سواء قلب الدفاع أو الظهير الأيمن أو الظهير الأيسر.

وامتدت مسيرة الراحل مصطفى إدريس 18 عامًا حقق خلالها العديد من البطولات مع النصر.

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