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وزير الري السوداني: سد النهضة يهدد السلم والأمن الإقليميين
دعا مجلس الأمن للنظر في مطالب السودان

وزير الري السوداني: سد النهضة يهدد السلم والأمن الإقليميين

2021/07/05
الساعة 8:20 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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وزير الري السوداني: سد النهضة يهدد السلم والأمن الإقليميين
المواطن - واس

أكد وزير الري السوداني بروفسيور ياسر عباس أن ملف سد النهضة أصبح يهدد السلم والأمن الإقليميين، داعيًا مجلس الأمن للنظر في مطالب السودان .

وأفاد عباس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالخرطوم أن بلاده قبلت الوساطة الدولية، مبينًا أن مجلس الأمن سيبحث أزمة سد النهضة تحت بند المادة الـسادسة.

وزير الري السوداني: سد النهضة يهدد السلم والأمن الإقليميين - المواطن

اتفاق قانوني ونهائي

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوفد السوداني المفاوض عمر الفاروق من جانبه، أن السودان لم يعترض على حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق قانوني ونهائي وملزم بخصوص سد النهضة يؤدي إلى استقرار المنطقة.

وطالب الفاروق، مجلس الأمن بأن يضع ملف سد النهضة تحت المراقبة والتقارير الدورية كل ستة أشهر من أجل الوصول إلى بر الأمان في هذا الملف.

 

سد النهضة
سد النهضة
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