وزير الري المصري: أبلغنا إثيوبيا رفضنا القاطع لبدء الملء الثاني لـ سد النهضة

المواطن - متابعة

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، اليوم الاثنين، خطابًا رسميًّا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لقرار بدء عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة.

خرق لاتفاق إعلان المبادئ:

وأكد الوزير المصري، أن ذلك يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، وتنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.

إجراءات أحادية مرفوضة:

وأوضح أن وزارة الخارجية المصرية أرسلت كذلك الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس- والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس المقبل- بهذا التطور الخطير والذي يكشف عن نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات وصفها بـ”أحادية”؛ “لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب”.

سد النهضة

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