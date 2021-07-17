وزير الشؤون الإسلامية لمراقبات مسجد نمرة: عاملوا ضيفات الرحمن بلطف واحتسبوا الأجر والثواب

المواطن - مكة المكرمة

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رسائل توجيهية لمنسوبات الوزارة من المراقبات في مسجد نمرة بمشعر عرفات حيث قال فيها معاليه: “عاملوا ضيفات الرحمن بلطف وأنتم تقدمون خدمات جليلة وعملكم شريف في هذه الأيام المباركة وتساهمون في خدمة ضيوف الرحمن واحتسبوا الأجر والثواب والله يعطيكم العافية”.

جاء ذلك في مقطع فيديو خلال الزيارة التفقدية التي قام بها معالي الوزير للمشاعر المقدسة، صباح اليوم السابع من ذي الحجة مطلعًا على جاهزية مسجدي نمرة والمشعر الحرام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام، في سبيل تحقيق السلامة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات عبر الشركات الوطنية المختصة بالتعقيم والنظافة.

وفي التفاصيل: التقى معالي الوزير عددًا من منسوبات الوزارة اللاتي تشاركن في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام، حيث قال معاليه خلال لقائه بهن مشيدًا بجهودهن: “عاملوا ضيوف الرحمن بلطف وأنتم تقدمون خدمات جليلة وعملكم شريف في هذه الأيام المباركة وتساهمون في خدمة ضيوف الرحمن واحتسبوا الأجر والثواب والله يعطيكم العافية”.

خدمة ضيفات الرحمن:

وتعد كلمات الوزير “آل الشيخ” لفتة كريمة من معاليه تكريمًا لجهودهن وعرفانًا لما يبذلهن بنات الوطن في سبيل خدمة ضيفات الرحمن والمساهمة في تطبيق البروتوكولات الصحية خلال حج هذا العام.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية كلفت مجموعة من المراقبات والداعيات وحارسات الأمن للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج الحالي، في إطار حرص الوزارة على إشراك المرأة السعودية في المشاركة الفاعلة في تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

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