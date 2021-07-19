وزير الصحة : الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدًا

المواطن - الرياض

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدًا وهناك استعدادات كبيرة للتعامل مع الموقف مشيرًا إلى وجود 13 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إضافة إلى مستشفى ميداني متنقل و180 سيارة إسعاف من الهلال الأحمر و6 مراكز صحية كلها مستعدة لتقديم الخدمات الصحية للحجاج.

تطبيق الاحترازات الصحية في الحج

وتابع وزير الصحة أنه تم تخصيص ممارس صحي لكل 100 حاج بالقرب منهم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدخل في حالة الحاجة إلى تقديم خدمة طبية.

وأشار إلى أنه تم رصد بعض الحالات القليلة من الإجهاد الحراري وهو أمر متوقع ويتم التعامل معه بشكل فوري.

وأوضح أن السعودية من بداية جائحة كورونا اتخذت العديد من الإجراءات التي ساهمت في السيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا وزير الصحة إلى عدم التهاون في تطبيق الاحترازات مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتفادي التجمعات.

تعليمات الصحة للحجيج

وكانت الوزارة قد دعت حجاج بيت الله الحرام للتقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) طيلة فترة حج هذا العام.

وأهابت الوزارة بهم إلى الحرص على تعقيم اليدين وغسلهما والتباعد، وعدم المصافحة، والتأكد من توفر الكمامات والمعقم، وسجادة الصلاة، والمناديل في حقائب الجميع طيلة فترة بقائهم في المشاعر المقدسة.

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