وزير الطاقة: السعودية أكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية

المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن التوافق موجود بين دول أوبك+ ما عدا دولة واحدة، مشيرًا إلى أنه ليس متفائلًا ولا متشائمًا بشأن اجتماع أوبك+ المرتقب.

تضحية سعودية:

وتابع وزير الطاقة، خلال حواره على قناة العربية، أنه إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سُكت عنها سابقًا، مشددًا على أن السعودية أكبر المضحين، ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية، وأنها تمثل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+.

أوبك+:

وأضاف أنه لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية، مضيفًا أنه يحضر اجتماعات أوبك+ منذ 34 عامًا ولم يشهد طلبًا مماثلًا.

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