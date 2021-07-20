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وزير الطاقة: منظومة كهرباء أكثر كفاءة بموسم الحج المقبل
المملكة تتشرف بخدمة المناطق المقدسة

وزير الطاقة: منظومة كهرباء أكثر كفاءة بموسم الحج المقبل

2021/07/20
الساعة 9:21 مساءً
- ‎فيالركن الخامس, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزير الطاقة: منظومة كهرباء أكثر كفاءة بموسم الحج المقبل
المواطن - الرياض

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن هناك حاجة للتثبت من جودة شبكات الكهرباء الداخلية داخل المخيمات؛ لأن الحجاج بحاجة لخدمة الكهرباء بصرف النظر عمن تكون عليه المسؤولية.

جاء ذلك  خلال زيارة الوزير لمبنى شركة الكهرباء في المشاعر المقدسة وغرفة العمليات الخاصة بها.

موسم الحج المقبل: 

وتابع وزير الطاقة خلال تصريحات إلى العربية، أن المنظومة كلها بموسم الحج المقبل ستكون أكثر استعداداً، ليكون الحج بعد زوال الجائحة كما عهدناه، وتتواءم استعداداتنا أن يكون الحج كما نرجوه.

تشرف بالخدمة: 

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة كدولة وكمواطنين ومواطنات تتشرف بخدمة المناطق المقدسة والحجاج والمعتمرين، لذلك علينا القيام بكل ما يمكن من جهد وتوفير الإمكانات.


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