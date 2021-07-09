وصول شعلة الأولمبياد إلى طوكيو دون جماهير

المواطن - مروة نبيل

وصلت شعلة الأولمبياد إلى العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، في حفل متواضع بدون حضور الجماهير، وذلك بعد يوم واحد من قرار السلطات بإلغاء مسيرة الشعلة على الطرق العامة، بسبب جائحة فيروس كورونا.

شعلة الأولمبياد تصل طوكيو بدون جماهير

وأقيم حفل وصول شعلة الأولمبياد في الاستاد الأولمبي في كومازاوا في الضاحية الجنوبية للعاصمة طوكيو، بحضور مجموعة صغيرة من ممثلي الحكومة والصحافيين.

وشاركت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي في الحفل، بجانب البطلة البارالمبية آكي تاجوتشي “أحد سفراء الشعلة الخمسة” ولاعب التنس السابق شوزو ماتسوكا.

وسارت الشعلة الأولمبية في 46 محافظة من أصل 47 محافظة في الأرخبيل الياباني منذ بدء التتابع في فوكوشيما في 25 مارس، على الرغم من إلغاء المسيرة في العديد من الطرق العامة لتجنب تجمعات المشجعين.

أولمبياد طوكيو بدون حضور جماهيري

وأعلنت وزيرة الأولمبياد اليابانية، تامايو ماروكاوا، أمس الخميس، عن إقامة الأولمبياد طوكيو بدون حضور جماهيري، بسبب حالة الطوارئ التي تم إعلانها في البلاد لمواجهة وباء فيروس كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُقام منافسات دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من شهر أغسطس المقبل، وكانت هناك أنباء عن عدم استقبال جماهير أجنبية والاكتفاء بالمتواجدين في طوكيو فقط، قبل أن يتم إصدار قرار رسمي بمنع الحضور.

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