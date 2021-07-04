وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة حفر الباطن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة حفر الباطن، عن توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، على رتبة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر)؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيس للجامعة، والكليات الجامعية التابعة لها في محافظات الخفجي، والنعيرية، وقرية العليا.

شروط وظائف جامعة حفر الباطن:

وبيّنت الجامعة، أنّ الشروط والمستندات المطلوبة هي:

– سيرة ذاتية.

– نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية.

– نسخة إلكترونية من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وشهادات الخبرة العملية.

– نسخة إلكترونية من السجل الأكاديمي لكل مرحلة.

– في حال الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم.

– بيان خدمة للموظف الحكومي، وذلك حسب شروط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية.

التقديم على وظائف جامعة حفر الباطن:

وأوضحت الجامعة، أنّ التقديم سيتاح من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، وذلك اعتبارًا من يوم غد الاثنين الموافق 25 ذي القعدة 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 4 ذي الحجة 1442هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل عن التخصصات والشروط المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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