وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة النهدي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مخاطر وحوكمة تقنية المعلومات (جدة): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص تقنية المعلومات، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– مشرف السلامة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص السلامة، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأوضحت شركة النهدي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







مقالات ذات صلة