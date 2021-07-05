وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة نادك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض، والمجمعة، والمنطقة الجنوبية.

تفاصيل وظائف شركة نادك:

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس مبيعات الجملة.

– رئيس خدمات الطعام.

– مشرف التجارة.

– أخصائي المعدات والمستودعات.

– قائد مبيعات الجملة والتوزيع.

– رئيس الحسابات الرئيسية.

– رئيس خطط المبيعات والتسويق.

– رئيس تنسيق الأسطول.

التقديم على وظائف شركة نادك:

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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